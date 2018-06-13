РИАМО - 13 июн. Жилой дом общей площадью 28 424 квадратных метра, рассчитанный на 471 квартиру, построили в подмосковном Одинцове, он получил заключение о соответствии (ЗОС) и готовится к вводу в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации выдано жилому дому, построенному по адресу: город Одинцово, улица Маковского, дом №26, 26А», - говорится в сообщении.

Площадь трех секций 25-этажного жилого дома, возведенного в рамках второй очереди, составляет 28 424 квадратных метра. К заселению готова 471 квартира, из которых 52 студии, 370 однокомнатных, 24 двухкомнатных, 25 трехкомнатных.

«Дом получил ЗОС и готовится к вводу в эксплуатацию», – сообщил начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

В проекте учтены требования доступности для маломобильных групп населения. На прилегающей территории обустроены детская площадка, места для отдыха, пешеходные тротуары и парковка.

Застройщиком является ООО «СТРОЙТЕК». Финансирование происходит за счет средств инвестора.