РИАМО - 13 июн. Движение по ряду улиц на юго-востоке Москвы ограничили из-за реконструкции Симоновской набережной до 20 февраля 2019 года, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса столицы.

«Ограничения движения в связи с реконструкцией Симоновской набережной. Участок 1: 2-й Южнопортовый проезд от дома 7 до пересечения с 1-м Южнопортовым проездом с 4 мая 2018 года по 30 сентября 2019 года. Участок 2: 2-й Южнопортовый проезд от дома 14/22 до дома 24, строение 2 с 1 июня 2018 года по 20 февраля 2019 года», – говорится в сообщении.

Помимо этого, ограничили 1-й Южнопортовый проезд от владения 36, строения 4 по улицу Трофимова до дома 22, строение 3 по Южнопортовой улице с 1 июня 2018 года до 20 февраля 2019 года (с 01:30 до 05:30).

На первом участке ограничений постараются сохранить существующее количество полос за счет поэтапного занятия одной полосы. Перекрытие будет круглосуточным. На третьем участке строители также будут занимать поэтапно одну полосу.