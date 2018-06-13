РИАМО - 13 июн. Движение по ряду улиц на юго-востоке Москвы ограничили из-за реконструкции Симоновской набережной до 20 февраля 2019 года, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса столицы.
«Ограничения движения в связи с реконструкцией Симоновской набережной. Участок 1: 2-й Южнопортовый проезд от дома 7 до пересечения с 1-м Южнопортовым проездом с 4 мая 2018 года по 30 сентября 2019 года. Участок 2: 2-й Южнопортовый проезд от дома 14/22 до дома 24, строение 2 с 1 июня 2018 года по 20 февраля 2019 года», – говорится в сообщении.
Помимо этого, ограничили 1-й Южнопортовый проезд от владения 36, строения 4 по улицу Трофимова до дома 22, строение 3 по Южнопортовой улице с 1 июня 2018 года до 20 февраля 2019 года (с 01:30 до 05:30).
На первом участке ограничений постараются сохранить существующее количество полос за счет поэтапного занятия одной полосы. Перекрытие будет круглосуточным. На третьем участке строители также будут занимать поэтапно одну полосу.
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