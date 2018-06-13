РИАМО - 13 июн. По контракту с Минэкологии в озеро Кузнецовское в Талдомском городском округе выпустят более 300 килограммов рыбной молоди, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологи и природопользования Московской области.

«В рамках работы по сохранению и приумножению водных биоресурсов Минэкологии планирует в августе-сентябре зарыбление Кузнецовского озера в Талдомском городском округе. В водоем будет выпущено 318 килограммов разновозрастных особей серебряного карася», – говорится в сообщении.

По контракту с ведомством подрядчики ежегодно пополняют запасы водных биоресурсов в подмосковных водоемах.

Субвенции на сохранение рыбных запасов предоставляют федеральные органы – таким образом восполняется ущерб рыбным запасам, нанесенный, в том числе, и любительским рыболовством.