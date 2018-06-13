РИАМО - 13 июн. Московская школьница с особенностями развития Ангелина Макарова откроет чемпионат мира по футболу-2018 на церемонии 14 июня на стадионе «Лужники» в Москве, сообщил президент Специальной олимпиады России Юрий Смирнов.

«Перед началом первого тайма она в качестве сопровождающей судьи выйдет на поле с капитанами национальных сборных, чтобы вместе с арбитром определить роли команд в первом матче мирового первенства. Московская школьница с особенностями откроет чемпионат мира по футболу FIFA 2018», – отметил Смирнов.

Макарова учится в пятом классе московской школы, активно занимается спортом. У нее второй юношеский разряд по плаванию. Макарова является победителем и призером всероссийских и городских соревнований для людей с синдромом Дауна в категории ЛИН, а также призером Специальных олимпийских игр в индивидуальном зачете по шорт-треку.

Ранее школьница стала героиней фотовыставки #ФУТБОЛВОБЛАГО, которая сейчас проходит в международном аэропорту «Шереметьево» и завершится 31 июля. Она и другие ребята с синдромом Дауна из группы по футболу стали главными героями фотовыставки вместе с игроками из сборной России и нескольких футбольных клубов, легендами футбола, тренерами и спортивными комментаторами.

Специальная Олимпиада России – общероссийская общественная благотворительная организации помощи людям с проблемами интеллекта, основная задача которой средствами физической культуры и спорта способствовать адаптации и реабилитации людей с ментальными нарушениями к полноценной жизни общества.

Международное специальной олимпийское движение было создано 50 лет назад. В России движение существует 25 лет, в настоящее время охватывает 46 регионов РФ и активно поддерживается министерством спорта РФ и многими всероссийскими федерациями по различным видам спорта.

Чемпионат мира по футболу FIFA-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».