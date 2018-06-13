РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 13 июн. Во дворе микрорайона Силикат подмосковных Котельников заменят пришедшую в негодность детскую площадку, работы начнут в начале июля, сообщил временно исполняющий обязанности главы муниципалитета Андрей Булгаков на выездном совещании.

В среду Булгаков провел выездное совещание во дворе дома №24 микрорайона Силикат Котельников. Жители сообщили, что хотят новую детскую площадку.

«Старая детская площадка будет демонтирована. Работы начнутся на следующей неделе (после 18 июня - ред.). Будут установлены новые игровые и спортивные элементы в соответствии с пожеланиями жителей», - сказал Булгаков.

Он добавил, что на площадке, помимо спортивных тренажеров, установят карусель, качели как для маленьких, так и более взрослых детей, а также песочницу. На площадке будет резиновое покрытие.