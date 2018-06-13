Футбол называют самой простой и самой прекрасной игрой, как и сама жизнь, при этом требующей идеального мастерства от игроков. К открытию Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 в России редакция РИАМО совместно с книжной сетью «Читай-город» собрала 10 книг о футболе, в которых можно найти самые интересные факты об истории мундиаля и звездах российского и мирового футбола, среди которых – Лев Яшин, Диего Марадона, Зинедин Зидан, Дэвид Бэкхем, Криштиану Роналду, Лионель Месси, Джанлуиджи Буффон и многие другие.

«Инглиш ноу, фифти‑фифти»: заговорила ли Москва по‑английски к ЧМ‑2018>>

Клайв Гиффорд «Футбол. Суперзвезды и знаменитые игры»

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В этой книге вы прочтете о самых острых и захватывающих моментах в истории этой невероятной игры и самые последние статистические данные. Спортивные биографии наиболее известных мастеров футбола прошлого и настоящего: Неймар, Месси, Пеле, Роналду, Руни, Марадона и многие другие. Самые надежные вратари и защитники, самые справедливые и авторитетные рефери, самые опытные, талантливые и удачливые тренеры – это и многое другое ждет читателей нового издания энциклопедии футбола!

«Отказала восьми португальцам»: зачем москвичи сдают жилье на время ЧМ‑2018>>

Кэйр Рэднедж «Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России. Официальное издание»

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Это единственная лицензионная энциклопедия к грядущему футбольному чемпионату. Подробный разбор команд, экспертная оценка их шансов на проход в плей-офф, материалы о звездных игроках, городах-хозяевах и стадионах, краткая история Чемпионата мира по футболу FIFA, турнирная сетка, которую можно заполнять по ходу соревнования и множество красочных фотографий – все, что необходимо настоящему фанату.

Аренда на миллион: как москвичи зарабатывают на ЧМ‑2018>>

Родригу Карлуш Феррас «Криштиану Роналду»

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Португальский спортивный журналист Родригу Феррас, футбольной карьере которого помешала автомобильная авария, рассказывает об одном из самых ярких футболистов современности. «Самый любимый вопрос журналистов: «Что такое быть Криштиану Роналду?» Очень удобный вопрос. Он короткий и нравится всем, без исключения. Каждому приятно говорить о себе. Некоторые отвечают на этот вопрос минут десять. Сначала полагается задуматься, сделать умное лицо, а потом начать рассказывать, какой ты замечательный. Я поступаю иначе. Даю ответ сразу. Мой ответ короче, чем вопрос. Что такое быть Криштиану Роналду? Быть лучшим!»

Лучший гид Подмосковья Вадим Разумов: про футбольные туры и комби‑туризм в Московской области>>

Дж.Буффон «Джанлуиджи Буффон. Номер 1»

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Супермен, Эль-буфф, а для российских фанатов – Буффонище. Все это прозвища одного из самых лучших вратарей в мире, Джанлуиджи Буффона, чемпиона мира по футболу и неоднократного обладателя золотых медалей итальянской Серии А. В автобиографии Буффон рассказывает о себе, словно пишет роман. Здесь есть воспоминания: потасовка в стане пармских ультрас, матч за сборную Италии в холодной январской Москве и много других историй. Здесь есть человек – великий чемпион, который выигрывал и ошибался, который умеет с мужеством переживать любые ситуации. Здесь есть Джанлуиджи Буффон – номер 1.

Лукас Дельгадо «Лионель Месси»

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Эта книга – не сборник восторженных комплиментов, а правдивый рассказ о великом футболисте, о человеке, мужество которого заслуживает не меньшего восхищения, чем его талант. С ее страниц звучит голос самого Лионеля Месси, сопровождаемый авторскими комментариями. Редко кому из авторов удается оставаться в тени, не заглушая и не затмевая своего героя. Лукасу Дельгадо это удалось.

Владимир Галедин «Лев Яшин. Вратарь нашей мечты»

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Победитель Кубка Европы и олимпийский чемпион, единственный из россиян обладатель «Золотого мяча» – приза лучшему футболисту Европы – и первый и до сих пор единственный в мире вратарь, завоевавший этот трофей, он заслужил всеобщую любовь и уважение и своими человеческими качествами – исключительной порядочностью, скромностью, беззаветной преданностью родному клубу – московскому «Динамо». О спортивном и жизненном пути Льва Ивановича Яшина (1929-1990) рассказывает книга известного историка футбола Владимира Галедина.

Самое обсуждаемое в Интернете: футбольный флешмоб «Усы надежды», мем про Apple и вопросы Путину>>

Георгий Черданцев «Истории чемпионатов мира»

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Георгий Черданцев – популярный футбольный комментатор и телеведущий, автор книги «Записки футбольного комментатора», обладатель многочисленных журналистских премий и наград, который комментировал и освещал матчи пяти чемпионатов мира. В своей новой книге он сделал то, что прежде не удавалось никому: объединил самые яркие и значительные события всех чемпионатов мира по футболу начиная с 1930 года. Главное в этих историях – люди. Пеле и Пушкаш, Яшин и Нетто, Баджо и Зидан, Кройф и Бекхэм, а также многие другие звезды разных эпох – глазами автора. Помимо этих портретов, в книгу вошли удивительные, забавные и курьезные истории, рассказанные от первого лица легендарными советскими футболистами Симоняном и Непомнящим, Бышовецем и Пономаревым. Эта книга - самый полный рассказ о чемпионатах мира, проходивших на фоне важнейших общественно-политических событий ХХ века, а также мифах и легендах, которые с ними связаны.

«Игра народная. Русские писатели о футболе»

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«Как все великое, футбол слишком прост, чтобы его можно было объяснить. Поэтому многие путают его с религией, или с жизнью… Вопиющая простота правил говорит о непреодолимом совершенстве этой игры. Как в сексе или шахматах, тут ничего нельзя изобрести или, тем более, улучшить. Однако простота еще не значит нетребовательность. Футбол признает только полное самозабвение. Он не позволяет от себя отвлекаться. Он напрочь исключает тебя из жизни, за что ты ему и благодарен. Футбол непредсказуем и тем прекрасен». В сборник вошли тексты Александра Гениса, Евгения Водолазкина, Василия Уткина, Андрея Рубанова, Кирилла Набутова, Александра Терехова, Дмитрия Данилова, Александра Нилина, Дениса Романцова, Виктора Шендеровича, Александра Секацкого, Ольги Брейнингер, Сергея Самсонова, Сергея Носова, Ираклия Квирикадзе и други.

Алексей Дурново «Мяч в игре!»

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Как и где появился футбол? Кто и когда установил правила? Сколько раз и кто похищал футбольные кубки? Эта книга – для настоящих болельщиков. Спортивный обозреватель радио "Эхо Москвы" Алексей Дурново собрал здесь множество сведений про футбол. Это не только удивительные и интересные факты, но и рассказ обо всех чемпионатах мира и Европы со всеми их интригами и курьезами, описание основных тактик игры.

Что делать, если столкнулся с футбольными фанатами>>

Александр Мартынов «ЦСКА. Энциклопедия футбола для всей семьи»

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Иллюстрированная энциклопедия по футболу для всей семьи от клуба ЦСКА – это подарок для фанатов клуба. Она будет интересна и тем, кто только знакомится с миром футбола, и болельщикам со стажем. Тем, кто уверен, что знает все о нашей игре и команде (например, в свитере какого цвета не любит играть Игорь Акинфеев?), и точно тем, кто знаком поверхностно. Тем, кто смотрит матчи с трибуны, и тем, на кого смотрят с трибуны. Мальчишкам – чтобы лучше узнать игру, девчонкам – чтобы лучше узнать мальчишек. Папам – чтобы не отставать от детей, а мамам – чтобы лучше понимать пап. Словом, всем, кто любит футбол, и тем, кто любит тех, кто любит футбол!

Правила безопасности для болельщиков ЧМ‑2018 по футболу>>