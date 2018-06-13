РИАМО - 13 июн. Сотрудники МЧС спасли мужчину, сидевшего на кондиционере на уровне седьмого этажа жилого дома в столичном районе Люблино, его передали полицейским для выяснения обстоятельств, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

«В районе 14:30 была заявка. По адресу выехали пожарные совместно со спасателями. На уровне седьмого этажа, на кондиционере находился мужчина. Службы провели экспертизу и при помощи альпинистского снаряжения мужчину спустили вниз», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что мужчину передали сотрудникам полиции для выяснения обстоятельств.