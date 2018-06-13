РИАМО – 13 июн. Президент России Владимир Путин в среду освободил Германа Клименко от должности советника президента по вопросам развития интернета, сообщает Газета.ru.

«Освободить Клименко Германа Сергеевича от должности советника президента Российской Федерации. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», – говорится в тексте указа, опубликованного на сайте Кремля.

Клименко занимал пост в администрации президента с января 2016 года. В сферу его деятельности входили вопросы, связанные с развитием интернета в России.

Также свой пост потерял советник президента Сергей Григоров, отмечается в материале