РИАМО - 13 июн. Фестиваль спортивной борьбы, посвященный Дню святого благоверного князя Дмитрия Донского, прошел в Коломне 12 июня, более 200 школьников из Подмосковья поучаствовали в соревнованиях, говорится в сообщении пресс-службы МБУ «Конькобежный центр «Коломна»».

Фестиваль проходит уже второй год подряд по традиционной олимпийской системе. В турнире приняли участие более 200 спортсменов из Коломны, Воскресенска, Малоярославца, городских округов Луховицы, Орехово-Зуева, Серебряных Прудов, Егорьевска.

«По аналогии с князем Дмитрием Донским, собиравшим войска в Коломне, мы объединили представителей трех стилей борьбы в одном соревновании. Борьба воспитывала и продолжает воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма, формирует духовно-нравственные принципы», - заявил главный судья соревнований, мастер спорта по греко-римской борьбе Михаил Андрианов, отметив прекрасную организацию фестиваля.

На фестивале спортсмены соревновались по трем видам спортивной борьбы: греко-римской, дзюдо и самбо, они проводились одновременно на пяти коврах. За призовые места и звание сильнейшего боролись спортсмены среднего школьного возраста.