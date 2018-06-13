РИАМО – 13 июн. Сразу несколько человек назначены советниками президента России Владимира Путина, сообщает Газета.ru.

Соответствующие указы главы государства опубликованы на сайте Кремля в среду.

«На должность были переназначены Сергей Глазьев, Антон Кобяков, и Александра Левицкая. Также должности сохранили советник по вопросам культуры Владимир Толстой, председатель СПЧ Михаил Федотов и Вениамин Яковлев», – говорится в материале.

Ранее на сайте издания сообщалось, что помощник президента Владислав Сурков сохранил свой пост.