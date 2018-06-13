РИАМО - 13 июн. По итогам первых экзаменов ЕГЭ-2018 в Московской области 20 выпускников набрали наивысший балл по географии, математике и информатике, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

«География – восемь человек. Информатика и ИКТ – пять человек. Математика (профильный уровень) – семь человек», – говорится в сообщении.

Экзамены на территории Московской области проходят без нарушений. Основной этап ЕГЭ продлится до 2 июля 2018 года.

Основной период сдачи ЕГЭ в России стартовал 28 мая с экзаменов по географии и информатике. На участие в экзаменах в основной период в России зарегистрировалось более 731 тысячи человек, из них 645 тысяч – выпускники текущего года. Число участников основного периода ЕГЭ в 2018 году на 30 тысяч больше, чем в прошлом.

Экзамены пройдут во всех субъектах РФ, а также в 51 стране за рубежом. В частности, в Московском регионе экзамены напишут свыше 90 тысяч одиннадцатиклассников, из них 32 694 выпускника подмосковных школ.