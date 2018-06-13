РИАМО - 13 июн. По итогам первых экзаменов ЕГЭ-2018 в Московской области 20 выпускников набрали наивысший балл по географии, математике и информатике, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.
«География – восемь человек. Информатика и ИКТ – пять человек. Математика (профильный уровень) – семь человек», – говорится в сообщении.
Экзамены на территории Московской области проходят без нарушений. Основной этап ЕГЭ продлится до 2 июля 2018 года.
Основной период сдачи ЕГЭ в России стартовал 28 мая с экзаменов по географии и информатике. На участие в экзаменах в основной период в России зарегистрировалось более 731 тысячи человек, из них 645 тысяч – выпускники текущего года. Число участников основного периода ЕГЭ в 2018 году на 30 тысяч больше, чем в прошлом.
Экзамены пройдут во всех субъектах РФ, а также в 51 стране за рубежом. В частности, в Московском регионе экзамены напишут свыше 90 тысяч одиннадцатиклассников, из них 32 694 выпускника подмосковных школ.
Сдашь ли ты ЕГЭ по обществознанию?
10 вопросов | Пройден 108 раз
Обществознание – один из самых популярных экзаменов на выбор у выпускников. Пройдите тест РИАМО из ЕГЭ прошлых лет и проверьте свои знания.
Определите все верные суждения о мировоззрении и выберите комбинацию цифр, означающую правильный ответ.
1. Мировоззрение включает в себя систему взглядов, понятий и представлений об окружающем мире. 2. Мировоззрение всегда тесно связано с переживаемыми обществом стадиями развития. 3. Процесс формирования мировоззрения всегда носит осознанный характер. 4. Мировоззрение дает человеку ориентиры и цели для его практической деятельности.
Конституция страны провозглашает ее правовым государством. Какие из нижеперечисленных черт политической системы свидетельствуют о реализации этого положения конституции? Выберите комбинацию цифр, где все они указаны.
1. В стране действует республиканская форма правления. 2. В политической системе обеспечена самостоятельность трех ветвей власти. 3. В государстве свободно действуют оппозиционные партии. 4. В стране функционирует независимая и эффективная судебная система. 5. В стране не применяется смертная казнь.
Что из перечисленного относится к конституционным гарантиям местного самоуправления в РФ? Выберите комбинацию цифр, где все конституционные гарантии указаны верно.
1. Право вносить проекты федеральных законов. 2. Право на судебную защиту. 3. Право на самоопределение. 4. Запрет на ограничение прав местного самоуправления.
Что из данного списка относится к правам налогоплательщика? Выберите комбинацию цифр, где все они указаны верно.
1. Получение отсрочки, рассрочки или инвестиционного налогового кредита в порядке и на условиях, установленных Налоговым кодексом. 2. Соблюдение и сохранение налоговой тайны. 3. Представление в налоговый орган по месту учета в установленном порядке налоговых деклараций по тем налогам, которые он обязан уплачивать. 4. Присутствие при проведении выездной налоговой проверки.
Вы устроились в кафе на должность помощника повара. В каких случаях для вас НЕ может быть установлен испытательный срок? Выберите комбинацию цифр, где все соответствующие условия указаны верно.
1. Вы устраиваетесь на работу по специальности впервые после окончания учреждения среднего профессионального образования. 2. Вы обучаетесь в высшем учебном заведении. 3. Вы являетесь несовершеннолетним. 4. Являетесь инвалидом 3-й группы. 5. У вас есть ребенок в возрасте до 1 года.
Найдите в списке меры, способствующие снижению инфляции. Выберите комбинацию цифр, где все они указаны верно.
1. Увеличение расходов государства на социальные программы. 2. Закрытие убыточных предприятий. 3. Изъятие «лишних» денег Центробанком. 4. Отказ от повышения зарплат и пенсий. 5. Переход на натуральный обмен вместо денежного.
Иванов подал в налоговую инспекцию декларацию о расходах с целью получения социального налогового вычета. По каким из перечисленных оснований он сможет получить социальный налоговый вычет за прошлый год? Выберите комбинацию цифр, где все они указаны верно.
1. Покупка квартиры. 2. Лечение в платной клинике. 3. Поездка на отдых в Сочи. 4. Оплата обучения детей в частной школе. 5. Оплата услуг сотовой связи.
Социальный налоговый вычет – это часть дохода физического лица, которая не облагается налогом, поскольку направляется на лечение, обучение или благотворительные нужды
2, 5
Сдашь ли ты ЕГЭ по обществознанию? (9/10)
Выберите верные суждения об уголовной ответственности в соответствии с УК РФ и комбинацию цифр, где они все указаны.
1. Уголовной ответственности подлежат только вменяемые лица. 2. Субъектами уголовной ответственности являются физические и юридические лица. 3. По общему правилу уголовной ответственности подлежат лица, достигшие 16 лет. 4. Лица, совершившие преступление в состоянии опьянения, подлежат уголовной ответственности на общих основаниях.
В стране проводятся экономические реформы. Какие факты свидетель-ствуют о том, что реформа направлена на переход от командной экономики к рыночной? Выберите комбинацию цифр, где представлены все верные ответы.
1. В стране разрешено создание частных фермерских хозяйств при условии аренды земли у государства. 2. Правительство проводит меры, направленные на ускорение технического прогресса. 3. В стране идут про-цессы приватизации и разгосударствления собственности. 4. Правительство проводит меры по либерализации цен.
Увы, философия, социология, экономика и прочие гуманитарные науки не ваш конек. Возможно, вы технарь, и вам стоило бы выбрать другой предмет для сдачи ЕГЭ и не поддаваться общему ажиотажу. Например, физику, информатику или английский.
Вы недостаточно хорошо разбираетесь в вопросах, касающихся развития общества, исторических закономерностях, государственном устройстве и экономических моделях. Скорее всего, вам пришлось бы срочно подтянуть свои знания либо пересдавать ЕГЭ.
Вы хорошо ориентируетесь в вопросах экономики, политологии, социологии и знаете, чем рыночная экономика отличается от командной плановой. Вы могли бы смело попробовать свои силы при поступлении в Высшую школу экономики или другой профильный вуз.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии