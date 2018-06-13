РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 июн. Жители подмосковного Дзержинского во Дворце культуры «Энергетик» 6 июля представят специальной комиссии свои проекты на премию губернатора «Наше Подмосковье», сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в Instagram.

«В среду, 13 июня, начинаются презентации проектов в муниципальных образованиях Подмосковья на соискание ежегодной премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье». Защита проектов в Дзержинском пройдет 6 июля в ДК «Энергетик»», - говорится в сообщении.

Жители Дзержинского в 2018 году подали 44 проекта на премию губернатора Подмосковья.