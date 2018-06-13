РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 июн. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска в среду мотоциклист не справился с управлением и врезался на светофоре в автомобиль, стоящий впереди, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«В микрорайоне Климовск на перекресте улицы Заводской и проезда Юности недалеко от универсального спортивного центра «Юность» на светофоре мотоциклист не успел вовремя затормозить и врезался в ВАЗ», – сказал свидетель.

По его словам, мотоциклист пострадал из-за отсутствия защитного шлема и экипировки.