РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 июн. В подмосковной Балашихе с начала 2018 года заасфальтировали около 3 тысяч дорожных ям и выбоин, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В рамках текущего ремонта дорог с начала 2018 года в Балашихе мы заасфальтировали около 3 тысяч дорожных ям и выбоин. Площадь работ составила более 10 тысяч квадратных метров. Всего ямы заделали на более чем 140 дорогах», - сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Он добавил, что работы выполнены в микрорайонах Новое Измайлово, Салтыковка, Железнодорожный, Заря, на улицах Свердлова, Трубецкой и на проспекте Ленина.

«Ямы заливали горячим и литым асфальтом. Это позволяет производить ремонт в холодную погоду и в условиях высокой влажности», - добавил Юров.

Всего в 2018 году в Балашихе в рамках ремонта дорог планируют отремонтировать около 40 тысяч квадратных метров дорожного полотна.