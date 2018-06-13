РИАМО - 13 июн. В Подмосковье подвели итоги конкурсов «Лучший врач Московской области» и Лучший специалист со средним медицинским образованием», в них приняли участие более 170 человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.

«В министерстве здравоохранения Московской области подведены итоги XVI областного конкурса «Лучший врач Московской области», а также областного конкурса «Лучший специалист со средним медицинским образованием». В этом (2018 году – ред.) году в конкурсных мероприятиях приняли участие более 170 специалистов», – сказал министр здравоохранения региона Дмитрий Марков.

По его словам, центральной конкурсной комиссией подведены итоги и определены победители в каждой из представленных номинаций.

В номинации «Лучший педиатр» победила врач Дубненской городской больницы Алена Леонова, «Лучшим терапевтом» стала врач Балашихинской городской больницы имени Дегонского Мария Аввакумова, «Лучшим хирургом» стал сосудистый хирург Коломенской ЦРБ Андрей Егоров, «Лучшей медицинской сестрой» признана работница оториноларингологического отделения Солнечногорской ЦРБ Елена Кривошеева.

«Данный конкурс проводится в регионе ежегодно, он способствует улучшению уровня работы специалистов областного здравоохранения, повышению качества услуг и их доступности», – отметил Марков.

После подведения итогов документы победителей по номинациям представлены в министерство здравоохранения РФ для участия во всероссийском конкурсе врачей и всероссийском конкурсе специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием.