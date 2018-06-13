РИАМО - 13 июн. Государственный академический Большой симфонический оркестр имени Чайковского 16 июня выступит в культурно-досуговом центре «Сатурн» города Раменское, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной филармонии.

«В программе прозвучат известные классические произведения – симфония №40 В.А. Моцарта, Сюита из балета «Спящая красавица» и «Итальянское каприччио» П.И. Чайковского», – говорится в сообщении.

Филармония сотрудничает с БСО имени Чайковского на протяжении нескольких лет. Коллектив принимает активное участие в проекте «Высокое искусство в малых городах Подмосковья», одна из целей которого – дать возможность самому широкому кругу слушателей посещать концерты ведущих коллективов и исполнителей, признанных в России и за рубежом.

Концерты оркестра уже проходили в Зарайске, Протвине, Талдоме, Шатуре и Сергиевом Посаде. Этот ежегодный проект стал интереснейшим событием культурной жизни региона и имеет огромное просветительское значение.