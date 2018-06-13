РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 13 июн. С начала 2018 года в подмосковном Дзержинском по губернаторской программе отремонтировали 34 подъезда, сообщил «РИАМО в Люберцах» депутат Московской областной думы Владимир Жук.

Депутат Мособлдумы в среду совместно с депутатами городского совета Дмитрием Боковым и Нэлли Гагариной проверил реализацию губернаторской программы «Мой подъезд». Парламентарий оценил результат проведенного ремонта в подъездах домов по адресам: улица Шама, дом №1 и улица Лермонтова, дом №23. В ходе осмотра депутат пообщался с жителями.

«В текущем (2018 году – ред.) году в Дзержинском отремонтируют около 100 подъездов. К настоящему моменту (на 13 июня – ред.) ремонт по губернаторской программе завершен в 34 подъездах, еще 12 находятся в работе. Отзывы горожан после проделанных работ преимущественно положительные, они сами выбирают цвет стен. Мы посмотрели несколько подъездов, замечаний у жителей нет», – сказал Жук.

Он подчеркнул, что единственный минус – неудобства в процессе самих работ, но управляющие компании и подрядчики стараются минимизировать их.

«На Лермонтова, в доме №23 мы сравнили два подъезда – в одном сделан ремонт, а в другом еще нет. Разница очевидна. Ремонт по губернаторской программе осуществляется за счет средств Московской области и муниципалитета», – пояснил Жук.

Он добавил, что региональная программа завершится в 2019 году, к этому времени 83 тысячи подъездов Подмосковья получат новую жизнь.