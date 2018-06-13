РИАМО - 13 июн. В Московской школе управления «Сколково» с 14 по 17 июня будут представлены лучшие концепции развития муниципалитетов Подмосковья, которые будут способствовать инвестиционному и экономическому развитию городов региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«14-17 мая в Московской школе управления «Сколково» пройдет первый модуль программы «Территория роста. Проекты развития городских округов и муниципальных районов Московской области». В открытии программы 14 июня примет участие заместитель председателя правительства Подмосковья – министр инвестиций и инноваций Денис Буцаев», – говорится в сообщении

Мероприятие организовано министерством инвестиций и инноваций Московской области совместно с министерством экономики и финансов Подмосковья и школой управления «Сколково».

«В рамках конференции будут представлены лучшие концепции развития подмосковных муниципалитетов, которые поспособствуют дальнейшему инвестиционному и экономическому развитию городов региона в целом», – добавляется в сообщении.

Начало мероприятия в 09:00. Место проведения: Московская область, Одинцовский район, деревня Сколково, улица Новая, 100, кампус Московской школы управления «Сколково».