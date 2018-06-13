РИАМО - 13 июн. Полиция оперативно вернула сумку с личными вещами болельщику из Мексики, который приехал в Москву на чемпионат мира по футболу, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.

К сотрудникам полиции на станции метро «Павелецкая» обратился гражданин Мексики и сообщил о пропаже своей сумки с личными вещами. Он предположил, что ее могли украсть. При себе иностранец имел паспорт болельщика ЧМ-2018. Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и установили, что в метро мексиканец входил уже без сумки.

«Сотрудники УВД на Московском метрополитене связались с коллегами из транспортной полиции и выяснили, что болельщик оставил сумку в вагоне аэроэкспересса, следующего из аэропорта «Шереметьево» до Белорусского вокзала. Находка была незамедлительно доставлена в комнату полиции на станции метро «Павелецкая», после чего ее вернули владельцу», – сказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Мексиканский болельщик поблагодарил полицейских за оперативность и внимание к его обращению, добавила она.

Чемпионат мира по футболу FIFA-2018 продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в столичных «Лужниках».