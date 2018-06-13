РИАМО - 13 июн. После реконструкции кинотеатр «Витязь» в столичном районе Коньково станет современным многофункциональным центром, в нем разместят супермаркет, кафе и рестораны, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

Как отметил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов, согласована проектная документация на проведение реконструкции кинотеатра «Витязь» в районе Коньково в Юго-Западном округе столицы по адресу: улица Миклухо-Маклая, дом 27.

«Построенный в 1970-е годы кинотеатр «Витязь» стал одним из излюбленных мест для встречи и отдыха жителей юго-запада столицы. После реконструкции здание превратится в многофункциональный районный центр. Так, в обновленном «Витязе» сохранится историческая функция кинопоказа, а также добавятся новые досуговые активности», – уточнил Леонов.

В составе многофункционального центра появится современный 5-зальный кинокомплекс на 510 мест (102 места в каждом зале). В реконструированном «Витязе» также предусмотрено открытие супермаркета, образовательного и развлекательного центров, кафе и ресторанов, зоны фудхолла, аптеки, химчистки, дома быта.

Связь по этажам в многофункциональном центре будет обеспечиваться с помощью лестничных клеток, лифтов и эскалаторов. В здании и на подходе к нему будут созданы все условия для безопасного и комфортного передвижения маломобильных групп населения. Входы в здание предусмотрены с планировочной отметки земли. В кинозалах запроектированы места для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева отметила, что ведомство согласовало уже 31 проект реконструкции столичных районных кинотеатров.

«В настоящее время компания ADG group при поддержке правительства Москвы и мэра столицы Сергея Собянина активно реализует программу реконструкции 39 советских кинотеатров. В скором времени на месте устаревших, изживших себя кинотеатров появятся современные многофункциональные досуговые центры, адаптированные под потребности жителей конкретных районов», – подчеркнула Яковлева.