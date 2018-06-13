РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 июн. В среду в МУ МВД России «Люберецкое» состоялась торжественная церемония принятия присяги на верность Российской Федерации иностранными гражданами, 83 уроженца стран СНГ и ближнего зарубежья поклялись в верности России, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Присягу у иностранных граждан в среду принимали начальник МУ МВД России «Люберецкое», полковник полиции Евгений Романцев, его заместитель полковник полиции Сергей Разгуляев и начальник отдела по вопросам миграции МУ МВД России «Люберецкое», подполковник внутренней службы Денис Федотов.

«В среду 83 уроженца стран СНГ и ближнего зарубежья приняли присягу гражданина Российской Федерации и поклялись соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации», – отмечается в сообщении.

Сотрудники полиции напомнили присутствующим, что с 1 сентября 2017 года принятие присяги стало обязательной процедурой для иностранных граждан, которые, поставив подпись в документе, обязуются соблюдать российское законодательство, уважать традиции и историю нашего государства. В завершение мероприятия сотрудники полиции поздравили собравшихся и пожелали участникам быть достойными гражданами нашей страны, с честью нести звание гражданина России.