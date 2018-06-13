РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 июн. Жители подмосковных Люберец 16 июня смогут сдать сортированный мусор на акции по раздельному сбору отходов в парках города, сообщается в группе парков в соцсети «ВКонтакте».

«Каждую третью субботу месяца в наших люберецких парках проходят акции по раздельному сбору вторсырья «РазДельный Сбор». В этот раз акция пройдет 16 июня. Во время нее волонтеры рассказывают горожанам о правильном обращении с отходами, а также принимают сырье. Потом его отправляют на переработку», - говорится в сообщении.

Акция пройдет с 12:00 до 15:00. В парке «Наташинские пруды» она пройдет у входа со стороны улицы Шевлякова. В Центральном парке акцию проведут недалеко от входа со стороны Октябрьского проспекта.