РИАМО – 13 июн. Президент России Владимир Путин в среду подписал указ о назначении на должность заместителя министра обороны России Алексея Криворучко, пишет Газета.ru.

«Назначить Криворучко Алексея Юрьевича заместителем министра обороны Российской Федерации. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в тексте указа, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее на сайте издания сообщалось, что генеральный директор и крупнейший частный акционер АО «Концерн «Калашников» Криворучко стал основным кандидатом на должность заместителя министра обороны России, отвечающего за взаимодействие с оборонной промышленностью.

До него эту должность занимала Татьяна Шевцова, напоминается в материале.