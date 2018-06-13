РИАМО – 13 июн. Дмитрий Песков вновь станет пресс-секретарем президента России и замглавы администрации Кремля, передает в среду Газета.ru.

«Назначить Пескова Дмитрия Сергеевича заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации – пресс-секретарем президента РФ», — говорится в тесте указа, опубликованного на сайте Кремля.

Указ вступает в силу со дня подписания.

Ранее на сайте издания сообщалось о кадровых перестановках в администрации Путина. В частности, отмечалось, что некоторые чиновники сохранят свои посты, в их числе – Антон Вайно и его заместители Алексей Громов и Сергей Кириенко. Предполагалось, что в отставку уйдут помощники президента Юрий Ушаков и Владислав Сурков, а также советник по экономическим вопросам Сергей Глазьев.