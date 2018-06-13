РИАМО - 13 июн. На территории Московской области с 4 по 9 июня сотрудники Госжилинспекции региона выявили более 1,6 тысячи нарушений жилищного законодательства, было выдано 197 предписаний об их устранении, сообщается на сайте надзорного ведомства.

«С 4 по 9 июня 2018 года в ходе проведения мероприятий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю Госжилинспекция Московской области выявила 1632 нарушения жилищного законодательства. Было выдано 197 предписаний об их устранении и составлено 153 протокола об административной ответственности», – сказал руководитель ведомства Вадим Соков.

По итогам рассмотрения ранее возбужденных административных дел было наложено 35 штрафов на общую сумму 1,839 миллиона рублей.

Больше всего протоколов на минувшей неделе составили в городском округе Подольск. Здесь 23 административных дела за воспрепятствование деятельности должностных лиц ведомства, несоблюдение лицензионных требований, нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами и неразмещение информации в системе ГИС ЖКХ заведены в отношении ООО УК «Спецкоммунпроект», ООО «УК Август ЖКХ», МУЖРП №1, ТСЖ «Возрождение-Климовск», ТСЖ «Шахматист» и ООО «Радуга-ХИТ».

В Наро-Фоминском городском округе аналогичные нарушения, а также неисполнение в установленный срок предписаний органа надзора обернулись 11 протоколами на ОАО «УК ЖКХ», ООО «ГУЖФ» и ТСН «Салют-1».

Соков отметил, что на прошлой неделе инспекторы обследовали состояние фасадов и тепловых контуров 2147 многоквартирных домов. Нарушения теплового контура (повреждения или отсутствие оконных и дверных заполнений, неплотное закрытие оконных рам и входных дверей, отсутствие самозакрывающих устройств на дверях подъездов) были обнаружены в 184 домах. Наибольшее их количество - в Дмитровском (56) и Наро-Фоминском (26) округах.

Местные разрушения облицовки, трещины в штукатурке, повреждение несущих конструкций балконов и водосточных труб выявлены в 157 домах. Больше всего их на территории Солнечногорского района (22) и городского округа Химки (19).

На устранение всех нарушений выданы предписания, исполнение которых Госжилинспекция Московской области проверит в установленные сроки.