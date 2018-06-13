РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 июн. В подмосковном Подольске со среды начались дежурства в территориальной избирательной комиссии (ТИК) городского округа, сообщил «РИАМО в Подольске» председатель ТИК горокруга Игорь Москаленко.

Выборы губернатора Московской области пройдут в единый день голосования 9 сентября 2018 года.

«В связи с началом избирательной кампании по выборам губернатора Московской области в ТИК Подольска с 13 июня организовали дежурства по рабочим дням с 16:00 до 18:00, по выходным дням с 10:00 до 12:00. Жители Подольска могут в это время задавать свои вопросы о выборах по телефону или лично», - сказал Москаленко.

ТИК находится в здании администрации горокруга на улице Кирова, дом №4, в кабинете №255А, телефон 8(4967)55-57-47.