РИАМО - 13 июн. На Павелецком направлении Московской железной дороги 12-летний ребенок погиб под колесами электрички, следовавшей в аэропорт «Домодедово», сообщается в Twitter-аккаунте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В 16:01 (13 июня – ред.) на станции «Коломенское» электропоезд Москва – аэропорт «Домодедово» насмерть сбил ребенка 12 лет», – говорится в сообщении.
В ведомстве призвали жителей неукоснительно соблюдать правила поведения на железной дороге и быть внимательными при переходе железнодорожных путей.
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