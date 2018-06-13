РИАМО - 13 июн. На Павелецком направлении Московской железной дороги 12-летний ребенок погиб под колесами электрички, следовавшей в аэропорт «Домодедово», сообщается в Twitter-аккаунте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В 16:01 (13 июня – ред.) на станции «Коломенское» электропоезд Москва – аэропорт «Домодедово» насмерть сбил ребенка 12 лет», – говорится в сообщении.

В ведомстве призвали жителей неукоснительно соблюдать правила поведения на железной дороге и быть внимательными при переходе железнодорожных путей.