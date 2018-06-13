РИАМО - 13 июн. В Москве ежегодно строят порядка 100 километров дорог, благодаря которым улучшается транспортная ситуация в городе, сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы каждый год строим около 100 километров дорог. В основном это эстакады, переезды, тоннели, сложнейшие сооружения. Сейчас строится сразу несколько крупных магистралей», – сказал Собянин в интервью телеканалу «Россия 24».

Мэр условно разделил транспортное обеспечение Москвы на три уровня – метро, строительство Большой кольцевой линии (около 70 километров), далее МЦК и радиальные направления МЖД, третий – дороги.

Он уточнил, что сейчас идет строительство ЦКАД, которая оттянет поток транзитного транспорта, Северо-Восточной хорды и Северо-Западной хорды, которую завершат строить в этом году, а также Южной рокады. В проектировании также находится Южная хорда.

«После окончания этих проектов Москва получит дополнительный дорожный каркас. Таким образом, железнодорожный транспорт, который должен превратиться в комфортное наземное метро, расширение и увеличение подземного метро, строительство четырех магистралей, создадут новую транспортную ситуацию в городе», – сказал мэр.