РИАМО (КОРОЛЕВ) - 13 июн. Врачу, заведующей кардиологическим отделением горбольницы в Королеве Гиули Гедеванишвили вручили нагрудный знак заслуженного врача Российской Федерации накануне празднования Дня медицинского работника, почетное звание врачу было присвоено указом президента от 24 января, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Торжественный вечер, посвященный Дню медицинского работника, прошел в Королеве в среду. Медиков приветствовал глава города, представитель министерства здравоохранения Московской области, депутаты города, члены общественной палаты.

«Гиули Гедеванишвили, заведующей кардиологическим отделением королевской городской больницы, указом президента 24 января присвоено звание заслуженного врача Российской Федерации. Сегодня (13 июня - ред.) глава города Александр Ходырев вручил врачу нагрудный знак «Заслуженный врач Российской Федерации»», – сказала представитель пресс-службы.

Также на празднике врачей и медсестер наградили почетными грамотами министерства здравоохранения Московской области и главы Королева, вручили благодарственные письма, Почетный знак «Серебряный герб города Королев» получила начальник МСЧ-170 Валентина Шаповалова.

Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» учреждено 30 декабря 1995 года. На получение звания могут рассчитывать высокопрофессиональные врачи, имеющие практику не менее 20 лет, за качественное и эффективное лечение, оказание своевременной помощи, разработку и внедрение новых методик лечения заболеваний.

Гедеванишвили работает в городской больнице с 1977 года в должности заведующей кардиологическим отделением и врача-кардиолога. Гиули Шотаевна – высококвалифицированный, знающий свое дело специалист с высоким уровнем деловых и практических навыков, грамотный организатор. Имеет высшую квалификационную категорию по специальности кардиология и сертификат специалиста по вышеуказанной специальности.