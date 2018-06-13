РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 июн. В подмосковной Балашихе сняли ограничения на ловлю рыбы, которые действовали в связи с нерестовым периодом, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

С 1 апреля по 10 июня на территории Московской области действовали ограничительные меры по ловле рыбы в связи с нерестовым периодом. В это время нельзя было рыбачить с лодки и более чем двумя удочками на человека.

«В нерестовый период идет размножение рыбы. Запрет на ее ловлю в этот период нужен для того, чтобы сохранить биологическое разнообразие рыбы на территории Московской области. С 10 июня ограничение ловли рыбы в Балашихе сняты», - сказала консультант отдела охраны окружающей среды управления экологии и природопользования администрации Балашихи Светлана Маренинова.

Она отметила, что продолжают действовать запреты на ловлю сетью и ловлю рыб, занесенных в Красную книгу России и Московской области.

«Это ручьевая минога, стерлядь, синец, русская быстрянка, чехонь, европейский хариус, обыкновенный сом и другие. Во время исследований, которые мы проводили в ходе разработки проекта экологической реабилитации рек Пехорки и Малашки, таких рыб в водоемах Балашихи не обнаружили. В основном у нас водятся карась, окунь и плотва», - отметила Маренинова.

Незаконные ловля, продажа, уничтожение представителей флоры и фауны, занесенных в Красную книгу Московской области, наказывается штрафом. Для физических лиц он составляет от одной до трех тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 30 тысяч рублей и для юридических лиц – от 50 до 100 тысяч рублей.