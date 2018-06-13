РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 июн. Парк «Пехорка» в Балашихе открылся в среду после проведения работ по укладке покрытия на площадках и высадке газона, сообщается на странице городской «Дирекции парков» в соцсети «ВКонтакте».

Около месяца назад парк «Пехорка» закрылся для высадки газона и укладки резинового покрытия на детских площадках. В общей сложности было восстановлено более 45 тысяч квадратных метров газона.

«Для тех, кто так ждал открытия парка «Пехорка», сообщаем, что парк открыт! Здесь теперь есть уютные зеленые лужайки, а на детских площадках – специальное покрытие», – говорится в сообщении.

В настоящее время в парке «Пехорка» продолжаются работы в рамках второго этапа реконструкции. Здесь появятся павильоны ярмарок, зона тихого отдыха с аллеями и скамейками, 300-метровая набережная с деревянным настилом и песочным пляжем, зона спортивного отдыха с вейк-станцией и трибунами для зрителей.

Ранее глава Балашихи Сергей Юров сообщал, что парк «Пехорка» станет центром, в который в последующем будут сводиться пешеходные и велосипедные маршруты со всего города. В 2019 году в парке разместят 50-метровое колесо обозрения и большую зону аттракционов.

Парк «Пехорка» в Балашихе вошел в федеральный список лучших проектов благоустройства общественных территорий, сформированный министерством строительства и ЖКХ России по итогам исполнения приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году.