РИАМО - 13 июн. Социально ориентированные некоммерческие организации (НКО), которые выиграли в конкурсе на получение грантов мэра Москвы и указали в заявке участие волонтеров, обязаны будут составить договоры с добровольцами, а также вести учет их деятельности, сообщил в среду на семинаре директор ассоциации «Союз волонтерских организаций и движений» Владимир Хромов.

«Когда вы выиграете конкурс (грантов мэра Москвы для НКО – ред.) и получите ресурсы, с самого начало нужно будет заключать с добровольцами договоры, где описано конкретное направление деятельности, права организации, права физического лица как добровольца, взаимные обязанности и другие гарантии, например, проезд, проживание, питание, спецодежда», – сказал Хромов.

Он отметил, что с 1 мая вступило изменение в законодательство о благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве), которое важно учитывать при составлении договоров с волонтерами.

«Нужно предъявить договор с добровольцами, а также некий отчет волонтера о том, что он сделал, а также аналитическую справку, которая рассчитывает стоимость услуг добровольца. Учет о результатах работ, как и договор, не является юридически обязательным, но грантодателям нужен для отчетности», – добавил Хромов.

По его словам, стоимость труда добровольцев в методических рекомендациях конкурса гранты мэра Москвы оценивается в 125 рублей в час на одно человека, но при этом НКО может самостоятельно определить и обосновать цену труда добровольца.

«Стоимостная оценка труда волонтеров не может составлять более 50% от общего размера собственного вклада организации», – пояснил он.