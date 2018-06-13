РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 июн. Показ фильма «Кубанские казаки» пройдет 15 июня в парке у дома культуры «Кучино» в Балашихе, сообщается на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте».

«Пятнадцатого июня в 20:30 в парке у дома культуры «Кучино» состоится показ фильма «Кубанские казаки» 1949 года», – говорится в сообщении.

Кинопоказ пройдет по адресу: микрорайон Кучино, улица Центральная, дом 11. Вход свободный.

Музыкальная комедия «Кубанские казаки» рассказывает о событиях послевоенных лет. На колхозной ярмарке встречаются представители двух процветающих кубанских колхозов – Галина Пересветова и Гордей Ворон. Они любят друг друга, но скрывают свои чувства, ведь Галина и Гордей – давние конкуренты. Они соревнуются в трудовых подвигах, и главное для каждого из них – вывести свой колхоз на первое место.