РИАМО - 13 июн. В Москве подготовили большую культурную программу для болельщиков в дни проведения чемпионата мира по футболу, мундиаль позволит дополнительно привлечь иностранных туристов в столицу, сообщил в среду мэр города Сергей Собянин.

«В Москве организована большая культурная программа, около 70 проектов. Наши музеи будут давать 50% скидки для гостей и болельщиков, кроме этого, мы делаем 10%-ные скидки в «Зарядье», парке Горького», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что чемпионат мира по футболу даст дополнительный толчок, чтобы привлечь внимание иностранных туристов к Москве.

По словам мэра, трансляция с футбольных полей будет вестись во всем мире, ее посмотрят порядка 3 миллиардов человек.

Чемпионат мира по футболу FIFA-2018 продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в столичных «Лужниках».