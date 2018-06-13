РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 июн. Ведущему тренеру по боксу муниципальной комплексной спортивной школы городского округа Люберцы Михаилу Ратникову в среду вручили почетный знак Мособлдумы «За трудовую доблесть» и знак отличия «За доблестный труд» от городского округа, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В среду (13 июня – ред.) ведущему тренеру по боксу муниципальной комплексной спортивной школы городского округа Люберцы Михаилу Ратникову в день его 60-летия вручили почетный знак Московской областной думы «За трудовую доблесть» и знак отличия «За доблестный труд» от городского округа. Кроме этого от спортшколы ему была вручена благодарность за помощь в развитии и работе учебного заведения», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что Ратников более 30 лет работает в спортшколе Люберец, является тренером высшей категории, мастером спорта международного класса. За эти годы он воспитал немало чемпионов, которые стали членами сборных команд Московской области и России.

«Поздравляем с юбилеем и высокими наградами. Гордимся, что такие люди тренируют наших юных спортсменов – добавил Ружицкий.

Почетным знаком Московской областной Думы «За трудовую доблесть» награждаются граждане за добросовестный и безупречный труд, достижения в сфере промышленности и связи, строительства и транспорта, торговли и общественного питания, науки и образования, культуры и спорта, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства, бытового обслуживания и иных сферах.

Знак отличия «За доблестный труд» вручается за добросовестный труд, высокий профессионализм в работе и большой вклад в социально-экономическое и культурное развитие Люберец.