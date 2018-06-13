РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 июн. В администрацию микрорайона Лаговский с апреля 2018 года поступило две жалобы на плохое состояние воды, после чего систему водоснабжения проверили и управляющая компания (УК) почистила систему внутреннего водоснабжения, сообщила «РИАМО в Подольске» начальник территориального отдела администрации в микрорайоне Лаговский Лариса Прошкина.

Житель Подольска написал на сайте «Народный Добродел» жалобу на плохую питьевую воду с тухлым запахом и примесями песка. Он также сообщил, что УК «Лаговское» мер к исправлению данной ситуации с питьевой водой не принимает и на предложение МУП «Водоканал» произвести промывку внутренних сетей водоснабжения в поселке Молодежный для исключения случаев снижения качества питьевой воды руководство УК «Лаговское» не реагирует.

«От жителей с апреля 2018 года поступило две жалобы на плохое качество воды. МУП «Водоканал» проверил систему подачи и не нашел повреждений системы, а порекомендовал УК «Лаговское» промыть внутренние сети, что и было сделано. С тех пор мы жалоб больше не получали», – сказала Прошкина.