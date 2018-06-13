РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 июн. В подмосковных Люберцах в среду уберут упавший на дорогу интернет-кабель возле дома на улице Шевлякова, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации горокруга.

Ранее очевидцы заметили, что возле дома №8 на улице Шевлякова кабель лежал на дороге. По нему ездили автомобили, но обрыва не было.

«Направлена заявка, в ближайшее время проблема будет решена. Работы по восстановлению кабеля интернет-связи начнутся сегодня (13 июня – ред.)», – сказал сотрудник.