РИАМО - 13 июн. В среду утром первый поезд с болельщиками чемпионата мира по футболу отправился из Москвы в Сочи на матч, который состоится 15 июня между Португалией и Испанией, сообщается на сайте транспортной дирекции чемпионата мира по футболу в РФ.

«13 июня в 10:52 с Казанского вокзала в Адлер отправился первый бесплатный поезд из Москвы с болельщиками чемпионата мира по футболу 2018. Поезд следует к первому матчу в Сочи между Португалией и Испанией. Матч состоится 15 июня в 21:00 на стадионе «Фишт». Поезд следует в Адлер с тремя промежуточными остановками: в «Ростове-Главном», «Краснодаре-1», «Туапсе пассажирская», - говорится в сообщении.

Поезд представляет собой двухэтажный, комфортабельный современный состав из 15 вагонов на 796 посадочных мест с вагоном-рестораном, в том числе с местами для маломобильных граждан.

«В поезде едут пассажиры из 19 стран, большая часть из которых российские граждане, также в поезде едут болельщики из Белоруссии, Украины, Китая, Португалии, Испании, Великобритании и других стран. Также в числе пассажиров журналисты, аккредитованные Международной федерацией футбола (ФИФА)», - прокомментировал генеральный директор АНО «Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации» Кирилл Поляков.

Болельщики из 158 стран забронировали 88% мест в бесплатных поездах на матчи группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года, 67% - на поезда к матчам плей-офф.

«Это огромный импульс для развития в нашей стране инфраструктуры и наших будущих проектов по развитию внутреннего и въездного туризма. Мы крайне заинтересованы, чтобы люди всех возрастов, в том числе и с ограниченными возможностями могли свободно и комфортно перемещаться по красивым местам в РФ», - отметила вице-премьер РФ Ольга Голодец.

Для бесплатной перевозки болельщиков и журналистов, аккредитованных FIFA, будет задействовано 734 дополнительных поезда на 448 тысяч мест. Бронирование мест осуществляется на интернет-ресурсе АНО «Транспортная дирекция-2018» или по телефонам горячей линии.

Чемпионат мира по футболу FIFA-2018 продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в столичных «Лужниках».