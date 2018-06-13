РИАМО - 13 июн. Представители полигона твердых бытовых отходов «Ядрово» в Подмосковье показали жителям Волоколамского района новую факельную установку, передает корреспондент РИАМО в среду.

«Сейчас нет никакого неприятного запаха. Мы сюда ехали с мыслью, что по возвращении нам придется все стирать, а здесь все нормально. Мы надеемся, что здесь все будет хорошо», - сказала жительница Волоколамска Лидия Фирсова.

Ранее на полигоне «Ядрово» в Волоколамском районе Московской области официально запустили факельную установку для дегазации. После тестирования мощность установки увеличена, теперь она способна перерабатывать до 1,3 тысячи кубов в час.

До этого на старой карте полигона «Ядрово» были проведены проколы, установлены гибкие вертикальные и горизонтальные скважины для сбора свалочного газа, смонтирована система газосборных колодцев и газопроводов. Вся поверхность карты была закрыта изолирующим геосинтетческим материалом и песком.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел.