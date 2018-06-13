РИАМО - 13 июн. Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам отметил функциональность и комфорт базы в подмосковном городском округе Истра, где французские футболисты будут жить и тренироваться в период чемпионата мира, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«Мы хорошо устроились, у нас очень хорошая гостиница. Наша федерация провела большую работу по подготовке, у нас есть все что нужно. Нам комфортно, все удобно и функционально, команда и весь обслуживающий персонал очень довольны», – сказал Дешам.

Французские футболисты на время чемпионата мира по футболу остановились в отеле Hilton Garden Inn Moscow New Riga, который находится в деревне Кострово городского округа Истра. Тренировки сборная проводит на реконструированном футбольном стадионе СК «Глебовец», который после обновления отвечает всем мировым стандартам и требованиям.

«И мы и оргкомитет постарались, чтобы футбольные поля и необходимая инфраструктура соответствовали всем современным нормам, чтобы все функционировало должным образом и гости были полностью довольны. И лично мне очень приятно, что это отмечает главный тренер французской сборной. Постараемся, чтобы на время всего мундиаля не возникало трудностей, а футболисты и болельщики чувствовали себя как дома», - отметил руководитель администрации городского округа Истра Андрей Дунаев.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».