РИАМО (КОРОЛЕВ) - 13 июн. Коммунальные службы подмосковного Королева вырубили более 400 аварийных деревьев в мае текущего года, сообщил первый заместитель руководителя администрации города Олег Даниленко в своем аккаунте в Instagram.

«В Королеве, по поручению главы города Александра Ходырева, продолжаются работы по санитарной обрезке деревьев и удалению сухостоя. С начала мая было удалено 406 деревьев, обрезано 465. Работы ведутся ежедневно», – написал Даниленко.

Вырубка аварийных растений является одним из важных условий обеспечения безопасности горожан. Деревья спиливают в тех случаях, когда растение поражено болезнью или вредителями, начало засыхать или полностью засохло, угол наклона ствола составляет более 45 градусов или же дерево представляет опасность для объектов, расположенных поблизости.

Заявки на удаление аварийных и уборку упавших деревьев принимаются в ЕДС и по многоканальным телефонам: 8(499)929-99-99, 8(495)512-00-11. Также сообщения можно направлять на сайт: www.eds-korolev.ru или при помощи мобильного приложения «ЕДС Королев».