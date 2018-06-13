РИАМО - 13 июн. Более 60% всех заявлений на услуги по земле стали поступать в Минмособлимущество в электронном виде – с портала государственных услуг Московской области, также в 2018 году у более 80 тысяч арендаторов земельных участков появился свой личный кабинет, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Для облегчения работы с 80 тысячами арендаторов министерством создан личный кабинет арендатора. Возможности кабинета сделают управление арендуемыми объектами удобнее, легче и быстрее. Арендатор получит контроль над своими объектами в одном месте, будет уведомлен об изменения реквизитов и сможет реализовывать платежи точно в срок», – сказал министр имущественных отношений области Андрей Аверкиев.

Также он отметил, что за прошлый год 26 из 27 услуг земельно-имущественного комплекса были переведены в электронный вид.

«Это говорит о том, что люди оценили новые возможности и стали ими пользоваться. По пяти услугам уже можно получить результат в электронном виде – документ приходит в личный кабинет заявителя. Время согласования решений, принятых муниципалитетами относительно муниципальной собственности, сократилось с 21 до 10 рабочих дней», – добавил Аверкиев.

Министр имущественных отношений Подмосковья 14 июня посетит межрегиональную коллегию департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области, где планирует представить свой опыт взаимодействия с муниципалитетами по распоряжению и управлению имуществом. Он отметил высокое значение межрегионального взаимодействия.

«Межрегиональные встречи очень важны, поскольку только в диалоге можно найти пути решения имеющихся в каждом регионе затруднений. Рассказывая о своем опыте, мы помогаем друг другу обойти сложные места и сэкономить время за счет уже готового решения, проверенного на практике», – пояснил Аверкиев.

Заместитель министра имущественных отношений Наталья Адигамова расскажет о достижениях в сфере распоряжения землей и предоставления услуг земельно-имущественного блока жителям Ярославской области, поделится действующими методами эффективной совместной работы министерства и органов местного самоуправления, а также способами облегчить работу с владельцами и арендаторами земельных участков.