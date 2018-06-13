РИАМО - 13 июн. На дорогах столицы может появиться 400 комплексов видеоаналитики, которые смогут подсчитывать количество автомобилей на трассах, разыскивать угнанные машины и вести фотовидеофиксацию, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».

«Центр организации дорожного движения правительства Москвы объявил конкурс на установку 400 видеокомплексов в рамках развития интеллектуальной транспортной системы Москвы. Они будут служить детекторами для подсчета автомобилей, снимать потоковые видео, иметь функцию розыска угнанных авто», - говорится в сообщении.

В некоторых местах, где аварийность снизилась, комплексы заменят камеру фотовидеофиксации. Все комплексы будут подключены к интеллектуальной транспортной системе с возможностью доступа из ситуационного центра ЦОДД.

Возможности и функционал интеллектуальной транспортной системы постоянно расширяются. В систему поступают данные о количестве автомобилей в городе, их скорости, распределению по дорожной сети, телематические отметки о движении наземного пассажирского транспорта.

В автоматическом режиме на серверах обрабатываются все эти данные, и на их основе корректируется работа светофоров, вносятся изменения в организацию дорожного движения на маршрутах общественного транспорта.

Дополнительные комплексы помогут более детально контролировать дорожную ситуацию в Москве, усилят борьбу с угонами. Места установки определялись совместно с МВД и ГИБДД. Как результат, в 2017 году на 39% снизилось количество угонов по сравнению с 2016 годом.