РИАМО - 13 июн. По количеству стадионов столица занимает одно из первых мест в мире, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.



«Вообще Москва по количеству стадионов занимаем одно из первых мест в мире», - сказал Собянин.



Он добавил, что реконструкцию стадиона «Лужники» начали задолго до того, как узнали о том, что Москва примет чемпионат мира по футболу.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал, что в столице сейчас работают шесть стадионов, на которых можно проводить международные соревнования по разным видам спорта, таким образом, Москва вышла в лидеры по количеству данных стадионов.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».