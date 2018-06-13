РИАМО - 13 июн. По количеству стадионов столица занимает одну из лидирующих позиций в мире, а реконструкция «Лужников» началась до принятия решения о проведении ЧМ-2018, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Вообще Москва по количеству стадионов занимает одно из первых мест в мире», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что реконструкцию стадиона «Лужники» начали задолго до того, как узнали о том, что Москва примет чемпионат мира по футболу.

Как уточняется на официальном сайте мэра столицы, при подготовке к ЧМ-2018 за три года в Москве построили или полностью реконструировали три новых стадиона - «Спартак», ЦСКА, Большую спортивную арену «Лужников». В столице также активно строятся физкультурно-оздоровительные комплексы, спортплощадки и спортшколы, в которых могут заниматься простые горожане.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал, что в столице сейчас работают шесть стадионов, на которых можно проводить международные соревнования по разным видам спорта, таким образом, Москва вышла в лидеры по количеству данных стадионов.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».