РИАМО (КОРОЛЕВ) - 13 июн. Спортсмен из подмосковного Королева занял третье место на всероссийских соревнованиях по боксу памяти Александра Кошкина, сообщается в аккаунте комитета по физической культуре, спорту и туризму городской администрации в Instagram.

В турнире памяти заслуженного мастера спорта Кошкина среди юношей 13-14 лет приняли участие 163 участника из различных регионов России, которые выступили в 20 весовых категориях.

«Андрей Назаренко занял третье место на соревнованиях, поздравляем!» – говорится в сообщении.

Ранее, в феврале Назаренко стал золотым медалистом на первенстве Московской области.

Александр Кошкин – выдающийся советский боксер, выступавший в полусреднем и среднем весе. Заслуженный мастер спорта СССР, серебряный призер Олимпиады 1980 года в Москва, двукратный чемпион мира.