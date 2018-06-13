РИАМО (КОРОЛЕВ) - 13 июн. Глава Королева Александр Ходырев в среду вручил врачам сертификаты на служебное жилье накануне Дня медицинского работника, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Торжественный вечер, посвященный Дню медицинского работника, прошел в Королеве в среду. Медиков приветствовал глава города, представитель министерства здравоохранения Московской области, депутаты города, члены общественной палаты.

«От всей души поздравляю с вашим профессиональным праздником. В Королеве, благодаря губернаторским программам, преображаются больницы и поликлиники, закупается новое оборудование, создаются условия для оказания качественной медицинской помощи. Но главное богатство – это люди, те, кто стоит на страже нашего здоровья. Мы заботимся о том, чтобы врачи в Королеве чувствовали себя комфортно и постоянно работаем над решением кадровой проблемы», – сказал Ходырев.

Сертификаты на получение служебного жилья получили 12 медиков. Также на празднике врачей и медсестер наградили почетными грамотами министерства здравоохранения Московской области и главы Королева, вручили благодарственные письма. Ребята из городских детских лагерей подготовили для медиков открытки, которые волонтеры раздали на празднике.

Торжественный вечер продолжился выступлением творческих коллективов.