РИАМО - 13 июн. В 2018 году в подмосковные села придут работать более 290 врачей и порядка 30 фельдшеров, им предоставят единовременную денежную выплату, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Свыше 320 медицинских работников привлекут в этом (2018 году – ред.) году для работы в сельских населенных пунктах Московской области, среди них более 290 врачей и порядка 30 фельдшеров. В рамках федеральной программы «Земский доктор» им будет предоставлена единовременная денежная выплата: врачи получат по 1 миллиону рублей, а фельдшеры – 500 тысяч рублей», – сказал министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Марков.

Он отметил, что средства на реализацию программы «Земский доктор» выделяются из федерального и регионального бюджетов. В текущем году на эти цели направлено более 300 миллионов рублей.

«Основные требования к участникам программы: гражданство Российской Федерации, возраст до 50 лет, обязанность отработать врачом или фельдшером в сельской местности в течение пяти лет. Только в прошлом (2017 году – ред.) году в рамках программы в Московскую область трудоустроились 150 медицинских специалистов, в этом привлекаем более 300», – уточнил Марков.

Он добавил, что всего благодаря такой поддержке уже удалось привлечь для работы в сельские учреждения здравоохранения почти тысячу врачей.

Вместе с федеральной программой «Земский доктор» в Московской области с 2016 года реализуется подпрограмма «Социальная ипотека» по обеспечению врачей жильем. С начала ее работы и до конца 2018 года свидетельства получат более 800 специалистов сферы здравоохранения. В этом году свидетельства на получение жилищной субсидии уже получили 44 специалиста, всего до конца года планируется выдать 280 свидетельств.