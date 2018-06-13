РИАМО – 13 июн. Антон Вайно вновь получил должность главы администрации президента России, а Сергей Кириенко переназначен на должность первого заместителя главы администрации президента, сообщает в среду Газета.ru.

«Назначить Кириенко Сергея Владиленовича первым заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в тексте указа, опубликованного на сайте Кремля.

Такой же указ опубликовали и по случаю переназначения Вайно.

Помимо этого, на сайте Кремля сообщается о переназначении на занимаемые должности первого замглавы администрации президента Алексея Громова и помощника президента Андрея Белоусова.

Ранее на сайте издания сообщалось о кадровых перестановках в администрации Путина. В частности, отмечалось, что некоторые чиновники сохранят свои посты, в их числе - Антон Вайно и его заместители Алексей Громов и Сергей Кириенко. Предполагалось, что в отставку уйдут помощники президента Юрий Ушаков и Владислав Сурков, а также советник по экономическим вопросам Сергей Глазьев.