РИАМО (ОРЕХОВО-ЗУЕВО) - 13 июн. Новое культурное событие «Фарфоровый фестиваль» пройдет в городском округе Ликино-Дулево 7 июля, для гостей проведут ярмарку фарфора и мастер-классы художников-фарфористов, сообщается на странице городского округа Ликино-Дулево в соцсети «ВКонтакте».

«Мероприятие обещает стать новой визитной карточкой нашего округа. Фарфоровый фестиваль пройдет впервые 7 июля, но организаторы уже успели презентовать идею фестиваля на Национальной премии в области событийного туризма и получить Гран-при в номинации «Идея туристического события»», – говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, в программе фестиваля карнавал Фарфоровой королевы, мастер-классы художников-фарфористов, художественный конкурс «Дулевская агашка», конкурс модельеров «Фарфоровая кокетка», ярмарка фарфора, экскурсии в музей и на производство.

Фестиваль пройдет в городском парке культуры и отдыха «Дулевский» в Ликино-Дулеве. Начало фестиваля в 10:30 7 июля. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте http://festlife.tilda.ws/farforfest.